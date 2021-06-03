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الكويت.. إخماد حريق ضخم في واجهة مجمع تجاري - فيديو

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الكويت.. إخماد حريق ضخم في واجهة مجمع تجاري - فيديو
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حريق في واجهة مجمع تجاري في الكويت
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أعلنت قيادة الدفاع المدني في الكويت أن فرقها سيطرت على حريق اندلع في الكسوة الخارجية لواجهة أحد المجمعات التجارية في محافظة حولي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن "مراكز إطفاء حولي والسالمية والشهداء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بواجهة المجمع التجاري الكائن في منطقة حولي بنهاية شارع تونس من الجهة المطلة على الطريق الدائري الثالث".

وأفادت بأن "الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، إلا أن عددا من المركبات المتوقفة في مواقفه تضررت جراء سقوط ألسنة اللهب عليها"، في حين باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.


المصدر: "الراي الكويتية"

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