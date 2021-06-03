الكويت.. إخماد حريق ضخم في واجهة مجمع تجاري - فيديو

أعلنت قيادة الدفاع المدني في الكويت أن فرقها سيطرت على حريق اندلع في الكسوة الخارجية لواجهة أحد المجمعات التجارية في محافظة حولي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن "مراكز إطفاء حولي والسالمية والشهداء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بواجهة المجمع التجاري الكائن في منطقة حولي بنهاية شارع تونس من الجهة المطلة على الطريق الدائري الثالث".

#الكويت

السيطرة على حريق بمجمع تجاري في حولي #مول_بروميناد

ولا يوجد إصابات pic.twitter.com/TF5kCgHhes — 💚❤️wedad Hamad (@Gurbtwatan) June 3, 2021

وأفادت بأن "الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، إلا أن عددا من المركبات المتوقفة في مواقفه تضررت جراء سقوط ألسنة اللهب عليها"، في حين باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

اخماد حريق بروميناد في حولي pic.twitter.com/9kj9RKJB7l — Ali AlGhannam (@y2c25) June 3, 2021



المصدر: "الراي الكويتية"