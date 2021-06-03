المغرب.. جريمة قتل مروعة داخل مسجد في مراكش

قتل شخص داخل مسجد في أحد أحياء مدينة مراكش ثالثة أكبر مدن المملكة المغربية من حيث عدد السكان.

وقالت السلطات إن "المشتبه فيه أقدم على مباغتة الضحية أثناء تواجده بمفرده بعد الانتهاء من صلاة العصر بمسجد بنقدور بمنطقة سيدي يوسف بن علي، وانهال عليه بالضرب والجرح المفضي للموت، باستعمال السلاح الأبيض".

وتمكنت دوريات الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه فيه البالغ 47 عاما "عند محاولته الفرار بمحيط وادي إيسيل، القريب من مكان ارتكاب الجريمة، كما تم حجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية"، بحسب بيان الأمن.

المصدر: وكالات