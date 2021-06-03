مصر.. صورة طفلين تسبب جدلا واسعا في البلاد

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفلين نائمين على سلم محكمة الأسرة في مصر، مما أثار موجة غضب كبيرة في السوشيال ميديا.

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تسببت تلك الصورة التي انتشرت بشكل كثيف في وقت قياسي في إثارة استياء وغضب رواد التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الطفلان يجلسان على السلم ويتكئ أحدهما على ظهر شقيقه ويبدو أنه غلبهما النعاس، ونام كل منهما متكأ على أخيه، منتظرين انتهاء النزاع بين ذويهما والعودة إلى المنزل.

وتسببت الصورة في إثارة العديد من التساؤلات حول قضية الطلاق في مصر، وذنب الأطفال في الوقوع ضحية لأعمال غير مسؤولة سواء من الأم أو الأب.

المصدر: صدى البلد