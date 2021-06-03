 
مباشر

مصر.. صورة طفلين تسبب جدلا واسعا في البلاد

أخبار العالم العربي

مصر.. صورة طفلين تسبب جدلا واسعا في البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjnn

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفلين نائمين على سلم محكمة الأسرة في مصر، مما أثار موجة غضب كبيرة في السوشيال ميديا.

مصر.. صورة طفلين تسبب جدلا واسعا في البلاد
إقرأ المزيد
مواطن مصري يحصل على حكم هو الأول من نوعه في القضاء
مواطن مصري يحصل على حكم هو الأول من نوعه في القضاء

تسببت تلك الصورة التي انتشرت بشكل كثيف في وقت قياسي في إثارة استياء وغضب رواد التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الطفلان يجلسان على السلم ويتكئ أحدهما على ظهر شقيقه ويبدو أنه غلبهما النعاس، ونام كل منهما متكأ على أخيه، منتظرين انتهاء النزاع بين ذويهما والعودة إلى المنزل.

وتسببت الصورة في إثارة العديد من التساؤلات حول قضية الطلاق في مصر، وذنب الأطفال في الوقوع ضحية لأعمال غير مسؤولة سواء من الأم أو الأب.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا