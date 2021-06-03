تخفيف قيود كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الخميس، إعادة فتح صالات الأفراح اعتبارا من يوم غد الجمعة.

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وقالت الوزارة إنه سيتم فتح الصالات وفق بروتوكول خاص أعدته وزارة الصحة، وأوضحت أن المباحث العامة في الشرطة ستتابع الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بذلك حرصا على السلامة العامة.

ولفتت إلى أن إعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية قيد الدراسة، وسيكون وفق بروتوكول وإجراءات خاصة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، مشيرة إلى أنها ستعلن عن القرار في وقت لاحق.

وكانت وزارة الصحة في غزة أكدت أن الوضع الوبائي لا يحتمل استئناف العملية التعليمية وجاهيا في الوقت الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا وتم إجراء 1194 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 260 إصابة جديدة بكورونا.

المصدر: "عرب48"