وسط مزاعم عن صحة نصر الله.. "حزب الله" يعلن عن كلمة مرتقبة لأمينه العام

أعلن "حزب الله" اللبناني أن أمينه العام حسن نصر الله سيلقي الأسبوع القادم كلمة جديدة، وسط مزاعم متعددة عن تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اليوم الخميس بأن نصر الله سيتحدث الثلاثاء القادم عند الساعة الـ5.30 عصرا، بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس القناة.

ويأتي ذلك على خلفية تساؤلات متعددة حول صحة نصر الله الذي كان يعاني خلال كلماته الأخيرة من مشاكل صحية ملحوظة منها السعال وصعوبة التنفس.

وبدا نصر الله في كلمته الأخيرة في 25 مايو منهكا ونحيفا، ما دفع بعض وسائل الإعلام والمسؤولين في إسرائيل إلى استنتاج مفاده أن الأمين العام لـ"حزب الله" مصاب بكورونا، فيما تداول نشطاء في "تويتر" مزاعم عن وفاته.

ونفى مسؤولون في "حزب الله" إصابة أمينه العام بكورونا، فيما نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر مقربة من نصر الله تأكيدها أنه خضع للعلاج من تحسس ربيعي والتهاب رئوي وأن صحته الآن "آخذة في التحسن".

المصدر: "المنار" + وكالات