 
مباشر

مرة أخرى.. رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة

أخبار العالم العربي

مرة أخرى.. رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة
Reuters
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjk8

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الجلسة المقررة اليوم الخميس، لعدم حضور الحكومة، وذلك وفقا للمادة 116 من الدستور.

إقرأ المزيد
للمرة الثانية.. رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة
للمرة الثانية.. رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة

وكان عدد من النواب قد طالبوا مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة اليوم، لمناقشة قانون بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية، حسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية.

وتوافد النواب على الدخول لقاعة عبدالله سالم لحضور الجلسة، دون وجود الوزراء.

ورغم توافر نصاب الحاضرين من النواب لمناقشة مقترحات تعديلات المحكمة الإدارية بما يقضي ببسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية الكويتية، خلت مقاعد الحكومة من أي تواجد حكومي.

وطالب النواب بعقد الجلسة رغم عدم حضور الحكومة، فيما وصف النائب الدكتور عبيد الوسمي موقف الحكومة بـ"الإهانة في حق الأمة"، متهما إياها بتعطيل الدستور.

وأخلى حرس مجلس الأمة القاعة من الحضور والإعلاميين، فيما بقي النواب في القاعة.

المصدر: "الراي" الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا