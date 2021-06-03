 
مباشر

شاهد.. تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة

أخبار العالم العربي

شاهد.. تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة
Reuters Hamad I Mohammed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjk7

استضافت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة تدريبات مشتركة بين قوات مشاة البحرية السعودية والأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن مناورات التمرين العسكري المختلط الخاص بتبادل الخبرات في الرماية بين مشاة القوات البحرية الملكية ومشاة البحرية الأمريكية اختتمت أمس الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التمرين جاء في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات البحرية للدولتين وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا