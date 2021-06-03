شاهد.. تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة

استضافت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة تدريبات مشتركة بين قوات مشاة البحرية السعودية والأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن مناورات التمرين العسكري المختلط الخاص بتبادل الخبرات في الرماية بين مشاة القوات البحرية الملكية ومشاة البحرية الأمريكية اختتمت أمس الخميس.

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بالأسطول الغربي بين القوات البحرية السعودية والأمريكية.https://t.co/O5DUE77uEn#واس_عامpic.twitter.com/vhoTk5qMfW — واس العام (@SPAregions) June 2, 2021

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التمرين جاء في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات البحرية للدولتين وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

المصدر: واس