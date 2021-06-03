هيئة الأسرى: تأجيل جلسة محاكمة الشابين الأردنيين المحتجزين في إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن "محكمة الاحتلال بالناصرة، قررت تأجيل جلسة محاكمة المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من مدينة إربد، حتى تاريخ العاشر من يونيو".

وأشارت الهيئة أنه بعد تحقيق استمر لأكثر من أسبوعين مع كلا الشابين في مراكز الاستجواب التابعة للمخابرات، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد المعتقلين لـ "محكمة الناصرة المركزية"، ووجهت لهما تهمة محاولة تنفيذ أعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل لإسرائيل بطريقة غير قانونية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الشابين الأردنيين بتاريخ 16 مايو الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين.

المصدر: RT