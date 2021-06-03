وسائل إعلام: شكوى للبنك الدولي ضد وزير أردني
ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن "متضررا من ممارسات وزير أردني يستعد لرفع شكوى للبنك الدولي إثر تدخل الوزير في تجيير وظيفة ببرنامج تابع لوزارته وممول من البنك، لصالح نائبة سابقة".
وحسب مصدر محلية، فإن التدخل من الوزير جاء بسبب ضغوط نيابية سيما بعدما استثنت اللجنة المعنية بإجراء المقابلات الشخصية النائبة السابقة من المقابلات الشخصية بسبب عدم مطابقة خبرتها العملية مع الخبرات المطلوبة في الوظيفة.
وتابعت المصادر، أن الوظيفة التي أعلن عنها منتصف رمضان، وكان آخر من شغلها صحفيا، تتطلب مهارات في التوعية والاتصال، بينما لم تكن النائبة السابقة تعمل في هذا القطاع ولم تملك أي خبرة فيه.
إلا أن الوساطات النيابية التي حركتها النائبة السابقة تمكنت من إدراج اسمها في موعد آخر، لتحصل النائبة السابقة بـ "توفيق" غير منطقي على أعلى العلامات بين المتقدمين.
وبينت المصادر، أن الوزير التي تقع المؤسسة تحت "إدارته"، رضخ للضغوطات النيابية، بسبب عدم رغبة الحكومة في الاصطدام مع المجلس، الذي كانت النائبة السابقة زميلة لأقطاب رئيسية فيه.
المصدر: "خبرني"