وسائل إعلام: شكوى للبنك الدولي ضد وزير أردني

ذكرت وسائل إعلام أردنية، أن "متضررا من ممارسات وزير أردني يستعد لرفع شكوى للبنك الدولي إثر تدخل الوزير في تجيير وظيفة ببرنامج تابع لوزارته وممول من البنك، لصالح نائبة سابقة".

وحسب مصدر محلية، فإن التدخل من الوزير جاء بسبب ضغوط نيابية سيما بعدما استثنت اللجنة المعنية بإجراء المقابلات الشخصية النائبة السابقة من المقابلات الشخصية بسبب عدم مطابقة خبرتها العملية مع الخبرات المطلوبة في الوظيفة.

وتابعت المصادر، أن الوظيفة التي أعلن عنها منتصف رمضان، وكان آخر من شغلها صحفيا، تتطلب مهارات في التوعية والاتصال، بينما لم تكن النائبة السابقة تعمل في هذا القطاع ولم تملك أي خبرة فيه.

إلا أن الوساطات النيابية التي حركتها النائبة السابقة تمكنت من إدراج اسمها في موعد آخر، لتحصل النائبة السابقة بـ "توفيق" غير منطقي على أعلى العلامات بين المتقدمين.

وبينت المصادر، أن الوزير التي تقع المؤسسة تحت "إدارته"، رضخ للضغوطات النيابية، بسبب عدم رغبة الحكومة في الاصطدام مع المجلس، الذي كانت النائبة السابقة زميلة لأقطاب رئيسية فيه.

المصدر: "خبرني"