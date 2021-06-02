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وزير خارجية بريطانيا: تحدثت مع الكاظمي للتنديد بتهديدات الجماعات المسلحة

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وزير خارجية بريطانيا: تحدثت مع الكاظمي للتنديد بتهديدات الجماعات المسلحة
Reuters JOHN SIBLEY
وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب
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أعلن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب أنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "لإدانة التهديدات الأخيرة من الجماعات المسلحة ضد منطقة بغداد الدولية (المنطقة الخضراء)".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب راب "تحدثت اليوم إلى رئيس الوزراء العراقي الكاظمي لإدانة التهديدات الأخيرة من قبل الجماعات المسلحة ضد منطقة بغداد الدولية".

وأضاف: "هذه الميليشيات تقوض سيادة القانون ورغبة الشعب العراقي في السلام".

المصدر: RT

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