مصر.. هيئة كبار العلماء تنظم صالونا ثقافيا عن "عروبة فلسطين ومقدساتها عبر التاريخ"

نظمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر، اليوم الأربعاء، صالونا ثقافيا تحت عنوان "عروبة فلسطين ومقدساتها عبر التاريخ".

وتناول المشاركون في الصالون الثقافي الحديث عن الحق التاريخي والثقافي للمسجد الأقصى والقدس، وعروبة فلسطين ومقدساتها الإسلامية عبر التاريخ.

وأكد الدكتور الحسيني حماد، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة أسيوط، أن القدس "عربية النشأة والتكوين"، وأن "المخططات اليهودية قامت على اغتصاب الأرض المقدسة وتهويد القدس عن طريق التغيير الديموغرافي لمعالم القدس وإرهاب أهلها وطردهم قسرا من أرضهم وإقامة المستوطنات اليهودية عليها".

وأشار إلى أن موقف الأزهر تجاه القضية الفلسطينية هو "موقف مصري في المقام الأول باعتبارها قضية القومية العربية"، مؤكدا أن الأزهر "استنفر العالم الإسلامي من أجل نصرة تلك القضية والدفاع عنها بكل السبل، وهذا ثابت عبر التاريخ ولم يتغير في جميع الحروب والثورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، انطلاقا من ثورة البراق عام 1929 إلى يومنا هذا باعتبارها قضية العروبة والمسلمين".

ناصر حاتم

المصدر: RT