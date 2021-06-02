وزيرة خارجية السويد تبحث مع الحوثيين وقف الحرب وإيصال المساعدات في اليمن

ناقشت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، خلال زيارتها إلى العاصمة العمانية مسقط، آخر مستجدات الوضع الإنساني في اليمن مع رئيس الوفد التفاوضي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأكدت ليندي على حسابها الرسمي في "تويتر"، التي زارت السلطة ضمن جولة إقليمية شملت أيضا أجزاء من اليمن والسعودية، أنها بحثت مع المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفدهم الوطني، محمد عبد السلام "الوضع السياسي ووقف إطلاق النار والعملية السياسية".

In Muscat I met Houthi chief negotiator Mohammed Abdulsalam, talked about humanitarian situation, ceasefire, political process. A ceasefire is the most important humanitarian measure. Parties should engage with UN without preconditions. The war must end. pic.twitter.com/2Pgog6Goq2 — Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2021

وتابعت: "وقف لإطلاق النار يمثل أهم إجراء إنساني، ويتعين على الأطراف التواصل مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص دون شروط مسبقة، وهذه الحرب يجب أن تنتهي".

بدوره، كتب عبد السلام على "تويتر" أنه خلال لقائه وزيرة خارجية السويد أكد على أن "الحصار الجائر يخالف القوانين الدولية والإنسانية"، وأشار إلى أن وصول الدواء والمشتقات النفطية حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب.

في لقائنا مع وزيرة الخارجية السويدية أكدناعلى:

الحصار الجائر يخالف القوانين الدوليةوالانسانية

وصول الدواء والمشتقات النفطية حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب

عدم الجدية في المتطلبات الانسانية تثبت عدم الجديةفي غيرها

رحبنا بأي جهدلرفع الحصار والتمهيدلمفاوضات وقف اطلاق النار الشامل pic.twitter.com/GrgCcGmaPB — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 2, 2021

وحذر المسؤول الحوثي من أن "عدم الجدية في المتطلبات الانسانية تثبت عدم الجدية في غيرها"، مبديا ترحيب الحركة بأي جهد يرمي إلى "رفع الحصار والتمهيد لمفاوضات وقف اطلاق النار الشامل".