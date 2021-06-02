الراعي عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "بدنا حل بقا متنا"

قال رأس الكنيسة المارونية في لبنان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إن رئيس الجمهورية ميشال عون عون يريد حكومة الآن، معتبرا "أننا لسنا بحاجة إلى طاولة حوار واسعة نريد حلا فنحن متنا".

وفي تصريح له من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون، قال الراعي: "زرت رئيس الجمهورية قبل الذهاب إلى روما للقاء البابا ونحمل معنا التوق أن يحافظ لبنان على مكانته وقيمته وخصوصيته والبابا حريص على هذا الأمر".

وشدد على أنه من واجب عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يلتقيا حول طاولة لتأليف حكومة، مشيرا إلى "أننا نسعى بكل ما أوتينا كي نقرّب بين المسؤولين دون الدخول في التقنيات".

وأضاف: "الواقع اللبناني المر يقتضي أن يكون لنا حكومة ولا مبرر بأن لا يكون هناك حكومة أو اتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف"، مؤكدا أن "الحكومة فوق كل اعتبار ولبنان بلد الحوار لذا يجب التحاور".

وسأل الراعي: "ما المانع من تشكيل حكومة أقطاب؟ نتمنى أن تتشكل مثل هذه الحكومة حتى نخرج من الحالة التي نحن فيها"، مؤكدا أنه لا يقبل بأن يسمي الوزيرين المسيحيين و"موقفي بحكومة انقاذ بأشخاص غير حزبيين ولم أطرح مع الرئيس حكومة أقطاب".

المصدر: "المركزية" + "الجديد"