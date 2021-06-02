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السيسي يحصل على أرفع وسام عربي

أخبار العالم العربي

السيسي يحصل على أرفع وسام عربي
Reuters
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أعلنت الرئاسة المصرية أن البرلمان العربي منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، "وسام القائد" الذي يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن اللقاء شهد منح السيسي "وسام القائد"، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديرا لجهوده في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة.

المصدر: RT

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