السجن لآسيويين بجريمة الإتجار بالبشر في الإمارات

قضت محكمة جنايات عجمان بالإمارات، بمعاقبة 6 متهمين آسيويين بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، حيث ارتكب المتهمون مع آخرين مجهولين جريمة الإتجار بالبشر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المحكمة وجهت للمتهمين أيضا، تهمة "استدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرغامهن على ممارسة الرذيلة".

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الشاكية "ل، س"، يفيد بأنها قدمت للدولة بتأشيرة خادمة، وتعرفت على امرأة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وأخبرتها بأن كفيلتها لا تعاملها جيدا، وعرضت عليها المرأة الثانية وظيفة براتب أكبر للعمل كخادمة في مكان آخر، فوافقت وهربت.

وأفادت بأنه "جرى حجزها في شقة بعد أخذوا هاتفها وهويتها وملابسها، ووجدت داخل الشقة 5 فتيات من الجنسية ذاتها".

وذكرت الشاكية بأنها أرسلت إحداثيات موقعها للشرطة، حيث تم الوصول إليه وضبط أفراد العصابة، وإنقاذها والأخريات.

المصدر: "البيان"