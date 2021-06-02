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بوغدانوف: موسكو مسعدة لاستضافة اجتماع بين فصائل فلسطينية بمشاركة "فتح" و"حماس"

أخبار العالم العربي

بوغدانوف: موسكو مسعدة لاستضافة اجتماع بين فصائل فلسطينية بمشاركة
Sputnik Valeriy Sharifulin
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن ممثلين عن فصائل فلسطينية مختلفة، منها حركتا "فتح" و"حماس"، قد يزورون موسكو لإجراء مشاورات مع بعضهم البعض.

أكد بوغدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) اليوم الأربعاء للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا لا تزال على تواصل مع حركتي "فتح" و"حماس" وغيرهما من المصائل الفلسطينية، وأعرب عن استعداد موسكو لاستضافة لقاء بينها في أي وقت.

وقال: "إذا كانت لديهم رغبة في التباحث مع بعضهم البعض بحضورنا أو دونه في موسكو التي تمثل مكانا مريحا للجميع فإننا مستعدون (استضافة مثل هذا الاجتماع)".

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"

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