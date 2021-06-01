مصرع 23 مهاجرا غرقا قبالة سواحل تونس

نقلت وكالة "رويترز" عن الهلال الأحمر التونسي، مساء الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 23 مهاجرا إفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس.

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وقال المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، للوكالة إن الحادث وقع جراء انقلاب مركب حاول مهاجرون الوصول عبره من شواطئ ليبيا إلى إيطاليا.

وأضاف سليم أن قوات البحرية التونسية أنقدت 70 مهاجرا بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجرا.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التونسية إن الوحدات البحرية أنقذت أيضا 39 مهاجرا آخرين في حادث غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.

المصدر: "رويترز"