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رئيس الأركان السوداني: هناك إعادة نظر في الاتفاقية مع روسيا بشأن مركز عسكري

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رئيس الأركان السوداني: هناك إعادة نظر في الاتفاقية مع روسيا بشأن مركز عسكري
AFP ASHRAF SHAZLY
رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
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أعلن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين عن إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين روسيا والسودان بشأن إنشاء مركز روسي للإمداد والدعم المادي على أراضي البلاد.

وقال الجنرال في مقابلة مع قناة "النيل الأزرق" السودانية، نشرت يوم الثلاثاء، إن "هناك إعادة نظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح السودان"، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تطرح على المجلس التشريعي لإقرارها النهائي، "لا في العهد الذي وقعت فيه ولا حتى الآن لأنه لا يوجد هناك مجلس تشريعي".

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وأضاف: "نعتبر أنه ما لم يعتمدها المجلس التشريعي، فستكون لدينا حرية المناورة"، ولم يستبعد تعديل الاتفاقية، مشددا على ضرورة أن تحقق الاتفاقية للسودان مكاسبه ولا تضر بأمن البلد.

وفي وقت سابق كانت السفارة الروسية بالخرطوم قد أكدت تعليقا على تقارير صحفية حول "تعليق" الاتفاقية بشأن إنشاء مركز إمداد للأسطول الروسي على ساحل البحر الأحمر في السودان، أنها لم تتلق أي بلاغ من الجانب السوداني بهذا الصدد.

المصدر: قناة "النيل الأزرق"

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