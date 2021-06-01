محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت في الرياض

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في زيارة رسمية هي الأولى خارجيا منذ توليه منصبه بعد تلقيه دعوة رسمية.

وقالت وكالة "واس" إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية.

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سمو #ولي_العهد و سمو ولي العهد الكويتي يستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية.#ولي_عهد_الكويت_في_الرياض#واسpic.twitter.com/jnaSBuFpN5 — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 1, 2021

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن "هذه الزيارة شاهد على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتأتي لترسخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين".

المصدر: "واس" + "الشرق الأوسط"