هيئة قناة السويس تسمح لوفد دبلوماسي هندي بزيارة طاقم سفينة "إيفر غيفن" المحتجزة (فيديو)

سمحت هيئة قناة السويس لوفد دبلوماسي هندي بزيارة طاقم سفينة "إيفر غيفن" المحتجزة في منطقة البحيرات الكبرى في الإسماعيلية منذ تسببها في إغلاق المجرى الملاحي خلال مارس الماضي.

واستقبل رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الاثنين في مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفدا من سفارة الهند برئاسة القنصل الهندي لدى مصر، آر. جايشري، في زيارة تأتي "بهدف بحث سبل التنسيق المشترك ومتابعة أحوال الطاقم الهندي المتواجد على متن سفينة الحاويات إيفر غيفن المحتجزة حاليا بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى بالإسماعيلية".

وجاء اللقاء، حسب بيان من الهيئة، "عقب قيام الوفد الدبلوماسي الهندي بتفقد أحوال الطاقم والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناء علي طلب القنصلية الهندية بالقاهرة وهو المطلب الذي حظي باهتمام وترحيب من قبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس".

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وأكد ربيع خلال اللقاء "حرصه الدائم ومنذ بداية الأزمة على توفير جميع سبل التعاون للطاقم الهندي على متن السفينة، والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم، وهذا ما بدا واضحا بالسماح للبعض من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها للعودة إلى الهند بسبب ظروف شخصية طارئة".

وشدد ربيع على أن "قناة السويس تبدي مرونة كاملة في المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة بشأن تسوية التعويضات، ولا تدخر جهدا من جانبها لضمان نجاح المفاوضات سريعا.

المصدر: RT