رفض مصري لتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي

اعتبر النائب المصري مصطفى بكري أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن إقامة سدود أخرى، تمثل تحديا للمجتمع الدولي وتضرب عرض الحائط بكافة التفاهمات والاتفاقات الدولية.

وأوضح بكري أن الاتفاقيات الدولية تحدد حصة مصر بـ55,30 مليار م3 من نهر النيل، مشيرا إلى أن تصريح رئيس وزراء إثيوبيا "بمثابة إعلان حرب وتحد سافر هدفه حصار مصر مائيا ويكشف عن سوء نوايا الحكومة الإثيوبية ضد مصر والسودان".

ورأى أن "هذا النظام (الإثيوبي) يعاني من انهيارات داخلية ويرى في التشدد مع مصر والسودان وسيلة من شأنها زيادة عمره في السلطة"، مشددا على أن "مصر تلتزم الخيار السلمي حتى الآن، ولكن من أجل حماية أمننا المائي كل الخيارات مفتوحة".

بدوره، أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب اللواء عصام العمدة، عن رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، معلنا ثقته في "كافة الإجراءات التي تتخذها الإدارة المصرية في هذا الملف".

وقال إن "كل ما يقوم به رئيس الوزراء الإثيوبي هو محاولة منه لكسب شعبية داخل بلده والتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي والتي أدانتها كافة دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".

المصدر: RT