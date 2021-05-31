السنوار: القاهرة ستحتضن لقاءات ترتيب البيت الفلسطيني.. وتذكروا الرقم "1111"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن القاهرة ستحتضن خلال الأيام القادمة لقاءات فلسطينية "عميقة وجادة" من أجل ترتيب البيت الفلسطيني.

وأكد السنوار أن هذه اللقاءات تهدف إلى "الجمع بين المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة".

وجاءت تصريحات السنوار خلال مراسم وضع حجر الأساس لمدينة سكنية في منطقة الزهراء ستحمل اسم "مصر".

وفي حديثه عن قضية تبادل الأسرى، أوضح السنوار أن الملف "شهد تحركا خلال الفترة الماضية، لكنه توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال (عدم وجود حكومة مستقرة)".

ولفت إلى أن حركة "حماس" جاهزة لأي مفاوضات عاجلة بخصوص الملف، مضيفا أن "المقاومة فرضت نفسها على العدو وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى".

وختم قائلا: "واثقون من قدرتنا على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني الرقم 1111، ستذكرون هذا الرقم جيدا"، في إشارة إلى تحقيق الفصائل الفلسطينية انتصارات مرتقبة على أرض الواقع.

المصدر: RT