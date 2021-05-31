مصر تقدم هدايا لفلسطين بتوقيع من السيسي

وصلت 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة في فلسطين.

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وتوجه صباح، اليوم الاثنين، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

وشهد أمس الأحد الاتفاق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، على عقد مجموعة من الاجتماعات بالقاهرة مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى للواء عباس كامل، الذى نقل له رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني بالفعل قبل القول، وأن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

المصدر: اليوم السابع