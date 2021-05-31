"حماس": زيارة ممثل السيسي لقطاع غزة بداية عملية وإعلان حقيقي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع

أكدت حركة "حماس" أن زيارة عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة لقطاع غزة، ستكون "بداية عملية وإعلان حقيقي لإعادة الاعمار، وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع".

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وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: "زيارة اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، ممثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لقطاع غزة، ستكون بداية عملية وإعلان حقيقي لإعادة الإعمار، وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع".

وأشار إلى أن "حركة حماس ترحب بزيارة عباس كامل والوفد المرافق له الى قطاع غزة"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة، وتمتينها، واستكمالا لجهود مصر في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نحن في حماس نقدر الجهود المبذولة من مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثله اللواء عباس كامل، في دعم شعبنا واسناده في تحقيق أهدافه المشروعة والمنشودة".

وأوضح عبد اللطيف القانوع أن "اللواء عباس كامل سيلتقي قيادة حماس، وسيستمع منها لمختلف القضايا، ومن أبرزها تثبيت التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والاتفاق على آليات إعادة اعمار غزة، والبحث في سبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكد المتحدث باسم حماس أن "زيارة ممثل الرئيس المصري إلى غزة تؤكد وحدة الجغرافيا الفلسطينية والدور المصري الكبير في تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وكذلك تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

المصدر: RT