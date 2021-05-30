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الكويت تسجل 7 وفيات و1095 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل 7 وفيات و1095 إصابة جديدة بكورونا
AFP Haidar HAMDANI
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأحد عن تسجيل 1095 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك وصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الكويت إلى 307812، منها 1771 وفاة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند إن "جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وبين السند أن عدد الحالات في العناية المركزة 144 حالة. كما أنه أشار إلى تسجيل 1180 حالة شفاء ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد إلى 292701.

المصدر: "كونا"

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