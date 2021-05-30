رئيس المخابرات المصرية يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي تحقيق التهدئة الشاملة وملف الأسرى

التقى رئيس المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، لبحث قضية الأسرى وسبل تحقيق تهدئة شاملة مع الفلسطينيين.

وجاء هذا اللقاء "في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحرك نحو تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وشارك في اللقاء وفد رفيع المستوى برئاسة مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء أمير إيشيل.

وتناولت المباحثات مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسرى والمفقودين.

وطلب غانتس نقل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي "على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين".

المصدر: "اليوم السابع"