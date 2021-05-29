التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، عن إحباط هجوم جديد من قبل الحوثيين على جنوب المملكة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.

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وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وجدد التحالف اتهامه لقوات الحوثيين بالاستمرار في "محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدا: "نخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصدر: "واس" + وكالات