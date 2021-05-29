الكويت.. مشاجرة عنيفة بين شاب ومسن بأحد شوارع العاصمة (فيديو)

نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية مقطعا مصورا، لمشاجرة عنيفة بأحد شوارع العاصمة بين شاب ومسن.

ويظهر في الفيديو تزاحم الرجلين بسياراتهم أثناء قيادتهم بأحد الخطوط السريعة، قبل أن يتوقفا وينزلا من سياراتهما ويتبادلا الضرب.

استهتار ورعونه من شاب يقود وانيت اعتدى بعد ذلك بالضرب على رجل يقود السياره اليوكن وقد تدخل الماره لفض المشاجرة. نطالب وزارة الداخليه استدعاء الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونيه خاصه ضد قائد السياره الوانيت. pic.twitter.com/wy8T8gXmzX — حمد السريع (@bomshary871) May 29, 2021

وظهر في المقطع المتشاجران دون أن تتضح معالمهما، حيث أكدت الحسابات أن المشاجرة بين شاب ورجل مسن دون تحديد المكان وتاريخ الحادثة.

وهمّ ثلاثة شبان كانوا قريبين من موقع الحادثة، أحدهم يرتدي زي رجل أمن لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.

فيديو / مشاجرة بين شاب يقود سلفردوا أسود ومسن متقدم في العمر في الشارع. pic.twitter.com/5vJlrS98Ef — المجلس (@Almajlliss) May 29, 2021

المصدر: صحيفة "المجلس" الكويتية