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الكويت.. مشاجرة عنيفة بين شاب ومسن بأحد شوارع العاصمة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الكويت.. مشاجرة عنيفة بين شاب ومسن بأحد شوارع العاصمة (فيديو)
AFP
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نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية مقطعا مصورا، لمشاجرة عنيفة بأحد شوارع العاصمة بين شاب ومسن.

ويظهر في الفيديو تزاحم الرجلين بسياراتهم أثناء قيادتهم بأحد الخطوط السريعة، قبل أن يتوقفا وينزلا من سياراتهما ويتبادلا الضرب.

وظهر في المقطع المتشاجران دون أن تتضح معالمهما، حيث أكدت الحسابات أن المشاجرة بين شاب ورجل مسن دون تحديد المكان وتاريخ الحادثة.

وهمّ ثلاثة شبان كانوا قريبين من موقع الحادثة، أحدهم يرتدي زي رجل أمن لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.

المصدر: صحيفة "المجلس" الكويتية

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