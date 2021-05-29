وسائل إعلام: تحطم مقاتلة تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" ومقتل الطيار

أفادت وسائل إعلام بتحطم مقاتلة من طراز "ميغ-21" تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر خلال العرض العسكري المقام في مدينة بنغازي اليوم السبت، ومقتل طيارها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري أن الطيار القتيل اسمه جمال بن عامر، مؤكدا أن الحادث وقع خلال العرض العسكري المقام في قاعدة بنينا العسكرية في بنغازي بحضور حفتر بمناسبة الذكرى السابعة لإطلاق "عملية الكرامة".

ووردت أنباء عن الحادث في وسائل إعلام ليبية ومصرية.

وصرح الناطق الرسمي باسم قيادة "الجيش الوطني، أحمد المسماري أمس بأن "عرض الكرامة" سيكون أكبر عرض عسكري في تاريخ ليبيا.

المصدر: سبوتنيك + الشروق