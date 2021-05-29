منها فيديو لـ"جندي سعودي أسير".. الحوثيون يعلنون نتائج عمليتهم في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن أسرها عددا من الجنود السعوديين خلال ما وصفته أوسع عملية لها في محور جيزان.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، اليوم السبت، عن مصدر عسكري قوله إن العملية نفذت في محور الخوبة-وادي جارة من ثلاثة اتجاهات رئيسية ضد مواقع للجيش السعودي في جبل الـ"إم بي سي" وتباب الفخيذة والتبة البيضاء والقمبورة والعمود وتويلق وشرق قايم صياب.

وتابع المصدر أن قوات مشتركة من الجيش السعودي ومقاتلين سودانيين ووحدات من "لواء المغاوير" اليمني كانت منتشرة في تلك المواقع، مفيدا بـ"سقوط أعداد من ضباط وجنود الجيش السعودي قتلى وجرحى في كمائن محكمة استهدفت مدرعات حاولت الهروب، وتعزيزات أخرى للعدو".

وأضاف المصدر الحوثي أن عددا من العسكريين السعوديين قتلوا أثناء محاولتهم التراجع من منحدرات وعرة، وقال إنه تم "أسر العشرات من قوات العدو، بينهم سعوديون وسودانيون"، مع بقاء "أعداد كبيرة من الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان".

وادعى المصدر أن أكثر من 80 من عناصر قوات التحالف العربي إجمالا قتلوا أو جرحوا خلال العملية التي بلغت مساحتها 150 كلم مربعا، مشددا على أن قوات الحوثيين خلال هذه العملية سيطرت على المواقع المستهدفة بالكامل، واغتنمت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، ودمرت ما لا يقل عن 29 مدرعة وآلية.

ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحوثيين لقطات للعملية، منها فيديو قيل إنه يظهر أحد الجنود السعوديين الذين أسروا خلال العملية.

المصدر: "المسيرة"