الأردن والبحرين يدعمان طلب الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ

أعلن الأردن والبحرين يوم السبت، دعمهما لطلب الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ.

وأكد نبيل المصاروه، وزير البيئة الأردني موافقة ودعم عمان لطلب استضافة الإمارات للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

وقال المصاروه: "إننا في وزارة البيئة نثمن ونقدر هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة، والذي يصب في مصلحة العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية عامة، والتغير المناخي خاصة".

من جهته، أكد محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، دعم مملكة البحرين لطلب استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أبوظبي عام 2023.

وأكد على ثقة البحرين الكبيرة بالإمكانيات المتقدمة والقدرات المتميزة التي تمتلكها الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين والتي من شأنها إنجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام، وتحقيق أهدافه المنشودة بالشكل الذي يعطي دفعة قوية للجهود الدولية تجاه التغير المناخي، والذي يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

وشدد المبعوث الخاص البحريني لشؤون المناخ على دعم مملكة البحرين الكامل لطلب دولة الإمارات لاستضافة هذا المحفل الدولي الكبير، ومساهمة المملكة في إنجاحه على كافة المستويات، منوها بأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، دولا ومؤسسات وهيئات معنية بالمناخ، وذلك لتوحيد الأداء في التعامل مع المتغيرات المناخية ونتاجاتها، من خلال استثمار الجهود التي تبذل في هذا الإطار.

ونوّه بأن طلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين في هذه المرحلة والظروف التي يشهدها المناخ العالمي، سيصب في تعزيز أهداف وطموحات المجتمع الدولي في الحد من تداعيات تغير المناخ، وبما يسهم في توفير بيئة ملائمة وحياة آمنة، من خلال إتاحة الفرصة لمضاعفة الفرص الاستثمارية التي ترفد التنمية وتوفر الاستدامة، وبما يحقق الازدهار والنماء.

المصدر: وكالات