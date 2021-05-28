"حماس" تشكر جيش وعشائر الأردن

أعرب رئيس المكتب السياسي الخارجي لـ"حماس"، خالد مشعل، عن شكر حركته لجيش وعشائر الأردن على موقفهم من "معارك فلسطين والقدس".

وقال مشعل، خلال مشاركته في مهرجان تحت عنوان "المقاومة طريق التحرير" أقامته أحزاب أردنية في منطقة طبربور بعمان دعما للشعب الفلسطيني: "الأردن توأم الجغرافيا والديمغرافيا وشقيق الروح، ومعا سنصنع المستقبل المشرق المنتصر".

وتقدم مشعل خلال كلمة له جرى بثها خلال المهرجان بالشكر لمختلف الأحزاب المشاركة في المهرجان الداعم للشعب الفلسطيني.

وقال مخاطبا الشعب الأردني: "أعرف أصالتكم وفضلكم وأشكر عشائر الأردن بشكل خاص التي لها سجل مشرف في معارك فلسطين وأسوار القدس والجيش الأردني والجمهور الأردني والأردن الرسمي والشعبي الذي سينتصر معا وبنا وننتصر به وبأمتنا بعد عون الله تعالى".

وأضاف مشعل أنه ذهل من تفاعل الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني في الأيام الماضية من شمال الأردن إلى جنوبه.

وتابع مشعل: "إننا نريد الحفاظ على الوصاية الهاشمية على القدس ومصلحة الأردن هي مصلحة فلسطين".

المصدر: "المملكة" + "الغد"