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"رويترز": تعرض سفينة حاويات لحادث في قناة السويس

أخبار العالم العربي

Reuters Ahmed Fahmy
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أفادت وكالة "رويترز" بأن سفينة حاويات تعطلت اليوم الجمعة في قناة السويس.

ونقلت الوكالة عن مصادر في قناة السويس ذكرها أن سفينة Maersk Emerald تعرضت لأعطال في المحرك قرب الإسماعيلية، خلال مرورها جنوبا، مشيرة إلى أن السفينة المعطلة قُطرت لإجراء أعمال الترميم دون أي تأثير على الملاحة عبر القناة.

وأكدت شركة Leth للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وسبق أن أسفرت حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن" الضخمة عن تعليق حركة الملاحة عبر بقناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، ما جلب خسائر تقدر بـ916 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"

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