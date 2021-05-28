سيناتور روسي يعلق على فوز الأسد

قال سيرغي تسيكوف، عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية في سوريا، يدل على دعم المواطنين لسياسته للتسوية السلمية في البلاد.

وذكر السيناتور بأن الأسد نال أكثر من 95% من الأصوات، وأضاف في حديث له اليوم: "هذا الانتصار المقنع، يتحدث عن دعم الشعب السوري لرئيسه. وهذا يجعل من الممكن الاستمرار في إجراءات متعددة الأوجه لإحلال السلام والهدوء في الأراضي السورية، ويعطي الأمل في توحيد الأراضي السورية".

وأشار إلى أن الأسد أثبت نفسه كرئيس قوي لم يغادر بلاده في الفترة الحرجة، وهو يعرف كيف يجد الحلفاء والأصدقاء، "ولا يحني رأسه أمام الأعداء".

وتعليقا على الانتقادات الموجهة من الدول الغربية بشأن الانتخابات السورية، نوه تسيكوف بأن الغرب "لا يرى داخل دوله الانتهاكات الصارخة، كما حدث خلال الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة"، لكن في الوقت نفسه ينتقد السياسيون الغربيون، الدول الأخرى التي تعيش وفقا لقوانينها الداخلية الخاصة، والتي "يحاولون فرض إرادتهم عليها".

المصدر: نوفوستي