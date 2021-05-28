مصر ترصد 1132 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، عن تسجيلها 1132 إصابة و54 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1132 حالة، مقارنة مع 1151 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 258407 حالات.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 54 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 43 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 14904 أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 909 أشخاص من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 189476 شخصا.

المصدر: RT