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قطر: صفحة صعبة طويت بين دول مجلس التعاون الخليجي

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قطر: صفحة صعبة طويت بين دول مجلس التعاون الخليجي
Reuters IBRAHEEM AL OMARI
علم قطر في الدوحة.
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أكد وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، طي "صفحة صعبة" في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه اعتبر أن هناك حاجة إلى بعض الوقت لعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

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وقال آل ثاني، في مقابلة مع قناة "العربي" نشرت الخميس، إن قمة العلا طوت "صفحة صعبة في تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي"، موضحا أن "عودة الأمور إلى سابق عهدها لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت".

وحول العلاقة مع الإمارات، قال آل ثاني: "اللجان المشتركة عقدت اجتماعات عدة مع الإمارات في الأسابيع الماضية حيث لمسنا رؤية إيجابية".

وإذ أشار إلى أن العلاقات مع مصر "مرت بتوترات عديدة"، أكد أن الدوحة "حافظت دائما على الحد الأدنى من التواصل، وأن التعاون مع القاهرة أفرز نتائج فعّالة في ما يتعلّق بالملف الفلسطيني".

وشهدت منطقة الخليج في 5 يونيو 2017 أزمة سياسة حادة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، حيث أعلنت الدول الـ4 مقاطعة جارتها وقطعت الحركة البرية والبحرية والجوية معها، لينتهي هذا التوتر يوم 5 يناير 2021 بتوقيع اتفاق مصالحة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية.

المصدر: "العربي" + وكالات

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