تحالف "الفتح" يتهم الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى "الديكتاتورية"

اتهم تحالف "الفتح" في العراق، اليوم الخميس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.

وقال زعيم التحالف هادي العامري في بيان، إن "الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجة كانت هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة".

وأضاف أن "من يعتقل بطرق ملتوية بعيدا عن الإجراءات القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد أن يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور ولا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد".

وأشار إلى "وجود ممارسات خاطئة، من اعتقالات بدون مذكرات قبض وتعذيب"، حسب وصفه.

وتابع العامري: "لا يمكن أن نقبل بهذه السلوكيات مطلقا، وهذه الخطوة الأولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية، لكننا نأمل من الجميع أن يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا وأساس وحدتنا".

وشهدت العلاقة بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي، توترا خلال اليومين الماضيين على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح.

المصدر: RT