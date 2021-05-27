وفد حكومي إثيوبي يزور قطر ويبحث ملف سد النهضة

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، يوم الخميس، بأن وفدا برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية رضوان حسين أجرى زيارة عمل إلى دولة قطر.

وأجرى حسين خلال الزيارة محادثات مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولا فيها القضايا الثنائية والإقليمية.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد الإثيوبي ونائب وزير الخارجية القطري سلطان بن سعد الموريكي، كما التقى الوفد في وقت لاحق مع ممثلين عن مختلف جمعيات المغتربين الإثيوبية في قطر للحديث عن الوضع الحالي في إثيوبيا.

وتناولت المحادثات "الوضع الحالي لسد النهضة والتعليقات التي أثيرت بشأنه" والعلاقات بين إثيوبيا وقطر، فضلا عن القضايا الإقليمية.

وقال رضوان إن "الوقت قد حان لكي يدعم الإثيوبيون الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية ومقاومة الضغوط الخارجية لبناء مستقبل أفضل".

المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية"