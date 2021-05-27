وزارة الزراعة في غزة تحذر من كارثة بيئية شمال القطاع

حذرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، من كارثة بيئية حقيقية حلت فعليا في شمال قطاع غزة، وذلك إثر قصف إسرائيل لمخازن شركة خضير الزراعية، والتي كانت تحوي أسمدة ومبيدات ومواد بلاستيكية.

وحسب الوزارة، أدى إطلاق القوات الإسرائيلية للقذائف المدفعية والفسفورية خلال الحرب الأخيرة على غزة، إلى نشوب حرائق كبيرة في مستودعات شركات خضير شمال القطاع، مما أدى إلى اشتعال النيران بشكل كامل فيها ولعدة أيام، الأمر الذي تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغازات والمواد الكيميائية السامة.

الزراعة تحذر من "كارثة بيئية حقيقية حلت فعلياً في شمال قطاع غزة"



التفاصيل.. https://t.co/FVCRi66wnJpic.twitter.com/8QdanHquGZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 27, 2021

وأكد وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة في مؤتمر صحفي عقده الخميس من فوق أنقاض المنطقة المنكوبة، أن التسرب الخطير لهذه المواد السامة والخطيرة، أدى إلى تلوث البيئة والإضرار بالصحة العامة، كما أدى إلى تلوث عناصر البيئة المستدامة مثل التربة ومياه الخزان الجوفي.

وأشار إلى الكارثة الحالية، استدعت من كافة الجهات المعنية، إخلاء المنطقة المستهدفة من سكانها ومن المزارعين، وذلك بسبب شدة انبعاث الروائح الضارة والتي لها تأثيرات مباشرة على الصحة العامة.

ووجه وكيل وزارة الزراعة، مناشدة عاجلة إلى "المؤسسات الدولية والحقوقية وإلى الجهات ذات العلاقة كافة، وخاصة مرفق البيئة العالمي، باتخاذ ما يلزم بالسرعة القصوى لمعالجة هذه الكارثة والآثار السلبية المترتبة على الإنسان والبيئة والصحة العامة".

المصدر: وكالة "شهاب"

