قادما من الرياض.. المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي كبير مفاوضي "الحوثيين"

أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، عقب انتهاء زيارته إلى السعودية، مفاوضات في سلطنة عمان مع رئيس الوفد التفاوضي لحركة "أنصار الله" الحوثية محمد عبدالسلام.

وكتب عبدالسلام على حسابه في "تويتر" أنه ناقش مع المبعوث الأممي وفريقه صباح اليوم "الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه نظرا للوضع الإنساني الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الظالم ومنع دخول المشتقات النفطية وإغلاق المطارات، وبما يمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة".

خلال لقاء صباح اليوم مع المبعوث الاممي وفريقه تم مناقشة الاتفاق الانساني والعمل على تسريعه نظراً للوضع الانساني الذي يعانية الشعب اليمني جراء الحصار الظالم ومنع دخول المشتقات النفطية واغلاق المطارات، وبما يُمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف اطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة . pic.twitter.com/3OvtDwLc5B — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 27, 2021

ولم يصدر مكتب المبعوث الأممي حتى الآن بيانا بخصوص الاجتماع الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط.

ويأتي ذلك بعد يوم من ختام زيارة غريفيث إلى الرياض التي التقى خلالها مسؤولين كبار في السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص بشأن اليمن تيموثي ليندركينغ.

المصدر: RT