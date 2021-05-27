أبو الغيط يرحب بقرار إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار واشنطن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية واعتبره خطوة هامة لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين.

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ونقل مصدر بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام قوله إن مثل هذه الخطوة تعد "تصحيحا لخطأ أقدمت عليه الإدارة السابقة بقرارها إغلاق القنصلية التي ظلت لعقود طويلة جسرا دبلوماسيا بين الولايات المتحدة وفلسطين".

وأكد المصدر أن الخطوة الأمريكية "تعكس نهجا إيجابيا لدى الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة لجهة الاعتراف الواضح بحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وأوضح أن القدس الشرقية تقع ضمن الأراضي التي احتلت في 1967، وهي تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفا أن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في المدينة المحتلة "يعكس إدراكا أمريكيا بأهمية الحفاظ على أسس حل الدولتين التي صارت تتعرض لتآكل متزايد جراء الإجراءات الإسرائيلية التقييدية والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال بعد اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله يوم الثلاثاء: "لقد أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عباس، بأن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس. هذه طريقة مهمة لبلدنا للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أغلقت القنصلية العامة بالقدس، بعد نقل سفارتها إلى المدينة من تل أبيب عام 2018، واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ناصر حاتم

المصدر: RT