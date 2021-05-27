السيسي ورئيس جيبوتي يعلنان ضرورة التوافق اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء سد النهضة

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

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وقد ناقش الرئيسان موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكدا أن الاتفاق يجب أن يحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات.

المصدر: RT