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ولي عهد أبو ظبي يصل الأردن لبحث "القضية الفلسطينية"

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبو ظبي يصل الأردن لبحث
RT
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استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري.

وبحث الملك الأردني وولي عهد أبوظبي العلاقات بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب العاهل الأردني، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الإماراتي في عمان.

ويرافق ولي عهد أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

المصدر: بترا

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