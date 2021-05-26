صحة نصرالله تثير تساؤلات الناشطين ونجله يكشف مرضه
أثار ظهور الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أمس الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، حيث بدا منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة.
وتساءل ناشطون إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس كورونا.
#حسن_نصرالله يبدو مصاب ب #كوروناhttps://t.co/jB3edCuRbe— عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) May 25, 2021
كورونا ؟!#حسن_نصرالله#حزب_اللهpic.twitter.com/w1W9CIxlNx— Sara Assaf (@SaraAssaf) May 25, 2021
وكان نصرالله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، قائلا في كلمته في"عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب".
كلام نصرالله دفع عددا من المغردين إلى الدعاء له بالشفاء والصحة.
اللهم إشفي سماحة السيد حسن #نصرالله ب #الشفاء_العاجل بجاه الحبيب المصطفى محمد (ص) pic.twitter.com/GbSLsAIypN— اكرام الباشا (@cw6NgmolayUosDF) May 26, 2021
لسنا بخير ولا #صباح_الخير الى أن يستعيد سيدنا #نصرالله كامل صحته #سلامة_قلبك— nabil hamdan (@nabilhamdan17) May 26, 2021
من جهته، طمأن نجل نصرالله، جواد، عبر حسابه على "تويتر" المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من الحساسية.
مجرد حساسية ❤️😔 اطمئنوا— #سيف_القدس || جواد نصرالله (@_mjn__) May 25, 2021
المصدر: RT