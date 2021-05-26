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صحة نصرالله تثير تساؤلات الناشطين ونجله يكشف مرضه

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صحة نصرالله تثير تساؤلات الناشطين ونجله يكشف مرضه
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
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أثار ظهور الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أمس الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، حيث بدا منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة.

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وتساءل ناشطون إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس كورونا.

وكان نصرالله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، قائلا في كلمته في"عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب".

كلام نصرالله دفع عددا من المغردين إلى الدعاء له بالشفاء والصحة.

من جهته، طمأن نجل نصرالله، جواد، عبر حسابه على "تويتر" المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من الحساسية.

المصدر: RT

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