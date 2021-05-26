سوريا.. فتح مراكز الاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية صباح اليوم الأربعاء فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.

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وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أن نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أنه فور فتح أبواب مراكز الاقتراع، توافد الناخبون بكثافة عليها في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت مراسلتنا إلى إقبال ملحوظ من الناخبين على المراكز الانتخابية الموجودة في الجامعات السورية بين الساعة السابعة صباحا والثامنة صباحا، كجامعة دمشق وحلب والبعث في حمص، نتيجة إدلاء الطلاب بأصواتهم قبل بدء العملية التعليمية.

وقال مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري حسن سليمان إن القوات المسلحة بدأت عملية الاقتراع منذ الصباح على امتداد الجغرافية السورية، موضحا أنه يحق للعسكريين الانتخاب في المراكز المدنية ومناطق انتشارهم، كما يحق للمدنيين الاقتراع في المراكز المدنية والعسكرية.

وأكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن هناك إقبالا كثيفا على مراكز الاقتراع في المحافظات.

وقال عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي مخلص قيسية إن اللجنة تتابع عمل اللجان الفرعية بشكل لحظي وهي موجودة في مقرها بدمشق تتلقى الاتصالات والاستفسارات وتعمل على ضمان سير العملية الانتخابية وفقا للدستور وقانون الانتخابات العامة.

يترشح لانتخابات الرئاسة التي ستنتهي السابعة مساء في حال لم يكن هناك تمديد لها، ثلاثة مرشحين هم رئيس الدولة الحالي بشار حافظ الأسد، والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي عبد الله سلوم عبد الله، ومن المعارضة الداخلية محمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية.

المصدر: RT + وكالات