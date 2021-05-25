المغرب.. الحبس لـ3 شبان متورطين في "عرقلة الترام" بالدار البيضاء - فيديو

أمر قاضي محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في المغرب، بإيداع ثلاثة شبان مشتبه فيهم سجن عكاشة، لتورطهم في قضية عرقلة مسار "الترام".

وأحال النائب العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضية المتورطين الثلاثة إلى المحاكمة الفورية.

ويرتقب أن تنطلق المحاكمة في الـ15 من يونيو المقبل، من أجل تمكين الأشخاص الثلاثة من حق في توكيل محامي دفاع عنهم.

وذكرت مصادر إعلامية، أن "الثلاثة تمت إحالتهم إلى المحاكمة طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي".

وتتضمن لائحة الاتهام، وفق المصادر ذاتها، بخصوص المشتبه فيه الأول تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في الفعل.

المصدر: "هسبريس"