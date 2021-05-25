في انتظار إرسال ثانية.. وصول طائرة عسكرية تونسية إلى القاهرة محملة بمساعدات لغزة (صور)

وصلت صباح الثلاثاء طائرة عسكرية تونسية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى القاهرة تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بعد أن أقلعت فجرا من القاعدة الجوية بالعوينة.

وتتمثل هذه المساعدات في مستلزمات طبية وأدوية مضادات حيوية وصيدلانية وأدوية للحالات المستعجلة وأخرى خاصة بالإنعاش.

يذكر أن وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للصحة العسكرية تولت التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية (وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية وبعض المخابر) لتجيمع هذه المساعدات الإنسانية.

ومن المنتظر إرسال طائرة ثانية للغرض نفسه.

/ defense.tn

/ defense.tn

/ defense.tn

/ defense.tn

وفي السياق، استقبل الرئيس قيس سعيد، ظهر الثلاثاء بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وشدد رئيس الدولة خلال اللقاء، على ضرورة أن تواصل تونس الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية والإقليمية والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والبلدان المؤثرة من أجل دعم هذا الموقف.

ضرورة اضطلاع تونس بدورها في الدفاع عن الحق الفلسطيني في المحافل الدولية والالتزام بتعهد احتضان قمة الفرنكوفونية أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد مع وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي. #TnPRpic.twitter.com/YxpIV2EFFx — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 25, 2021

المصدر: RT