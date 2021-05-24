رغد صدام حسين تنشر قصيدة كتبها والدها الراحل تمدح قطر وأميرها (صورة)

نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، شعرا كتبه والدها من أسره، يمدح فيه قطر وشعبها وأميرها، ويعبر عن رؤيته لمستقبل العراق، وعن انتقاده لمن كان السبب في حاله.

وكتبت حسين في تغريدة عبر "تويتر": "شعر كتبه الرئيس الشهيد صدام حسين من أسره إلى دولة قطر".

وأرفقت قولها بمقتطفات من القصيدة التي كتبها والدها من داخل المحكمة في بغداد قبل نحو 16 عاما.

والقصيدة المنشورة والتي تم تداولها بشكل واسع من قبل مغردين، كتبت بخط يد الرئيس العراقي الراحل. ويلاحظ في الصورة المنشورة تعديلات وتصويبات قام بها صدام حسين.

وكتبت القصيدة يوم 4 ديسمبر 2005.

وكانت رغد حسين نشرت إحدى الرسائل التي كتبها والدها من داخل المحكمة يوم أمس الأحد.

المصدر: RT