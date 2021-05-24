حجب حسابات صحفيين في غزة على "واتس آب"

بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ في قطاع غزة، اكتشف عدد من الصحفيين الفلسطينيين في الجيب الساحلي منعهم من الوصول إلى تطبيق الرسائل "واتس آب".

وتواصلت "أسوشيتد برس" مع 17 صحفيا في غزة أكدوا أن حساباتهم على التطبيق محظورة منذ يوم الجمعة، وبحلول ظهر يوم الاثنين أكد أربعة صحفيين فقط استعادة حساباتهم.

وتبرز الواقعة أحدث خطوة مربكة اتخذتها شركة "فيسبوك" مالكة "واتس آب"، وتركت المستخدمين الفلسطينيين أو حلفاءهم في حيرة من سبب استهداف الشركة لهم، أو سبب فرض رقابة عليهم من الأساس.

وقال 12 صحفيا من أصل 17 تواصلت معهم "أسوشيتد برس" إنهم كانوا ضمن مجموعة على تطبيق "واتس آب" تنشر معلومات متعلقة بعمليات حماس العسكرية.

ولم يتضح ما إذا كان الصحفيون قد استهدفوا لتلقيهم إشعارات من الجماعة على "واتس آب".

وصرح متحدث باسم "واتس آب" بأن الشركة تحظر الحسابات بما يتفق مع سياساتها "لمنع الإيذاء ووفقا للقانون المعمول به".

كما ذكرت أنها كانت على اتصال بوسائل إعلام خلال الأسبوع الماضي لتوضيح ممارساتها، مشيرة إلى أنها "ستعيد إتاحة حسابات الصحفيين إن تأثر أي منها بذلك".

المصدر: أ ب