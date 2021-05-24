مصر.. العليا للفيروسات تكشف خطورة أعراض كورونا الجديدة

كشفت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي في مصر، وجيدة أنور، الاثنين، خطورة أعراض فيروس كورونا الجديدة.

وقالت في مداخلة تلفزيونية، إن "أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الأولى كانت تتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة والسعال ووجع الصدر، ولكن الأعراض الحالية تغيرت ولا تشمل ارتفاع في درجات الحرارة ويشعر المصاب بآلام في الجسم والظهر والشعور بالدوخة".

وأضافت: "لاحظنا أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة"، موضحة أن "البعض قد يصاب بفيروس كورونا وتظهر عليه أعراض مختلفة تصيب مختلف أجهزة الجسم وليس الجهاز التنفسي فقط".

وأكدت، أن "فيروس كورونا مرض غريب وأعراضه غير متوقعة، ولا أمان إلا بالوقاية واتباع الإجراءات الاحترازية، والتقديم لـتلقي لقاح كورونا"، مشيرا إلى أن "متلقي لقاح كورونا يكون محميا من التعرض للأعراض الشديدة جراء الإصابة، ولكن قد يصاب الفرد بفيروس كورونا حتى مع الحصول على اللقاح".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT